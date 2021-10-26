Французский завтрак: Водянова показала младшего сына Арно в плюшевой панамке за столом

Модель с детьми посетила французский ландшафтный сад в Эрменонвиле. Там они провели выходной.

Наталья Водянова является известной топ-моделью. Она родилась в Нижнем Новгороде, но смогла построить карьеру во Франции. Уже давно Наталья живет в Париже, где растит своих детей. От первого брака у нее есть сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева. Уже 10 лет модель строит отношения с миллиардером Антуаном Арно. Ему она подарила сыновей Максима и Романа.

Обычно Водянова редко делится семейными кадрами. Она предпочитает рассказывать о своей работе и путешествиях. Но после Недели моды модель решила насладиться отдыхом. Она с детьми и мужем отправилась за город, где провела выходные. Ранее она показала, как гуляла с Арно. Теперь Наталья поделилась кадрами, на которых не только гуляет и любуется пейзажами, но и завтракает с детьми.

Она сидела за столом в кафе в черном пальто. Рядом с ней сидел младший сын, лицо которого пара скрывает. Мальчик был в плюшевой панамке. Он впился зубами в кусок пиццы.

На другом фото ее дочка сидит перед столом, на котором разложены тарелки с тостами, ягодами, яичницей, а также нарезанным манго. Нева отвлеклась на собаку, которая принесла ей игрушку.

А во время прогулки девочка была облачена в джинсы и джемпер с узором на спине. Она распустила свои длинные локоны. Водянова была одета с ней в одном стиле. Они пришлись по уголкам французского ландшафтного сада в Эрменонвиле.

«Еще одна свалка фотографий с этих выходных для любителей осени», — написала звезда.

Поклонники восхитились красочными фото. Многие поразились тому, как повзрослела дочка модели. Другие умилились тому, как ест маленький сын Арно. «Волшебно, какая дочка у вас красавица», «Потрясающая атмосфера! Осень, краски, люди — все прекрасно!», «Это Роман такой гномик в панамке? Очень милый пацан», «Дети у вас прекрасные», «Нева просто Рапунцель», — стали писать подписчики.

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