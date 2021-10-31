«Шикарное тело»: российскую оперную диву признали самой сексуальной в Италии

Российская оперная дива Светлана Касьян была признана «самой сексуальной певицей в Италии» по версии западного журнала «Лего». Многочисленной армии поклонников Светланы с ним трудно не согласится. Ее инстаграм пестрит горячими снимками. Буквально под каждым из них подписчики оставляют свои комментарии.

«Класс! Красивая! Шикарное тело», — пишут пользователи Сети.

Сама же Касьян, как выяснилось, о награде не знала.

«О том, что меня признали самой сексуальной оперной певицей, я узнала от журналистов. Новость очень неожиданная и, не скрою, приятная. Я безумно люблю эту страну и рада, что ее жители сумели оценить по достоинству все мои плюсы», — рассказала Светлана «Комсомольской правде».

Добавим, что это не первый титул, которого Светлана Касьян получает в Европе. Ранее итальянские журналисты и критики уже писали о ней, как о лучшей исполнительнице арии «Тоски» Пуччини. Кроме того, певица была награждена рыцарским орденом Ватикана за свои заслуги в области искусства.

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