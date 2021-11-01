«Ох и «ложбинка греха»: Вера Брежнева в сверкающем бра изящно обнажила пышный бюст

Вера Брежнева в свое время выступала в составе группы «ВИА-Гра». Она очаровала композитора Константина Меладзе, с которым вместе уже длительное время. Пара тайно сыграла свадьбу в Италии, где у них есть дом.

Примечательно, что певица и в 39 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она не раз украшала обложки журналов и продолжает удивлять поклонников.

В этом году Вера стала более открытой с поклонниками. Она все чаще делится фотографиями с мужем, хвастается обновками и порой не боится оголяться. Накануне певица провела день на фотосессии.

Она поделилась пикантным видео, на котором танцует в мерцающем бра и джинсах с высокой посадкой. Брежнева оголила не только пресс, но и засветила пышный бюст. Она изящно двигалась перед камерой.

Поклонники были восхищены красотой жены Меладзе. Многие одарили ее комплиментами. К слову, ранее Вера признавалась, что порой шлет мужу свои откровенные фото.

«Ох, и „ложбинка греха”! Какая прелесть», «Бесподобная фигурка», «Просто нимфа», «Можно быть такой безупречной?», «Вера, обольстительница», «Как можно так? Само совершенство», «Прелесть просто», «Ну это шик!», «Вся такая точеная», «Без изъяна», «А для кого такие танцы?», «Верочка, фигурка — космос», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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