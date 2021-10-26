«Само совершенство»: Брежнева в платье в пол с прозрачной вставкой обнажила «сочные» формы

Певица во время примерки новых нарядов не побоялась предстать без белья.

Вера Брежнева в свое время выступала в составе группы «ВИА Гра». Но уже много лет она строит сольную карьеру. Певица не скрывает, что счастлива в браке с Константином Меладзе. Несмотря на разные слухи, пара демонстрирует идиллию. Недавно они отпраздновали годовщину со дня свадьбы.

В подарок артистка получила кольцо с бриллиантами. Она заверяет, что не идеальна, но при этом не боится показывать лицо без макияжа и позировать в бикини.

На этот раз Вера решила продемонстрировать наряд, в котором возможно будет выступать. На примерке костюмов она вышла из кабинки и предстала в черном платье в пол с прозрачной вставкой. Певица не надела нижнее белье, поэтому продемонстрировала фигуру во всей красе.

За Брежневой наблюдал дизайнер. Он просто лишился дара речи, поэтому ничего не говорил первое время.

Поклонники тоже были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали жену Меладзе комплиментами. «Само совершенство», «Даже без трусиков», «Какие сочные формы», «Одарил же бог красотой», «такое платье только для тех, кто обладает фигурой богини», «Только на улицу в таком не выйдешь», «Вера, вы же лишите сна всех», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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