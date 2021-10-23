Подарок с бриллиантами: Брежнева показала, как отпраздновала годовщину свадьбы с Меладзе

Вера Брежнева не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. Уже шесть лет она счастлива в браке с Константином Меладзе. У них нет общих детей, но артистка надеется, что сможет подарить ему наследников. От прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара, с которыми очень близка. Но в последнее время певица очень много путешествует. Однако она в особенный день оказалась рядом с мужем.

22 октября Вера отпраздновала годовщину со дня свадьбы. Она решила рассказать, что после двух перелетов ее встретил муж. Меладзе подарил ее роскошное бриллиантовое кольцо Bulgari. Более того, весь вечерни они провели вместе. В соцсети артистка поделилась трогательными кадрами, на которых нежно обнимает возлюбленного. Они подурачились на камеру, сделав забавные фото на память.

Брежнева была в джинсах, рубашке из денима и клетчатом жакете. Она также была почти без макияжа и с распущенными волосами.

«Мы будем праздновать наш праздник вместе» — подчеркнула звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Мои дорогие! Обнимаю обоих!» — написала Хибла Герзмава. «Вау! Столько лет и все еще есть сюрпризы», «Неземная красота», «Ну какие классные», «Просто идеальные отношения», «Красота, вы идеальная пара», «Какая же прекрасная вы», «Вы пара на века, любоваться хочется всегда», «Вера, как же вам повезло. Любит и любима», — прокомментировали кадры подписчики.

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