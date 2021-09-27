Стильный оверсайз: Брежнева в широких джинсах клеш и жакете в клетку прогулялась по Санкт-Петербургу

Певица на один день приехала в культурную столицу, где увиделась с подругой. Она похвасталась своим стильным нарядом.

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц в стране. Она давно покинула группу «ВИА Гра», но при этом ее продолжают называть одной из самых привлекательных девушек в отечественной эстраде. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. Минувшим летом они много времени провели в Италии, где у пары есть дом. Также супруги отдохнули в Греции.

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Примечательно, что Вера стала чаще общаться с поклонниками и давать советы. Она зачастую хвастается новыми нарядами. Если летом певица носила шелковые платья и льняные костюмы, то теперь облачается в свитера и куртки. Накануне она посетила Санкт-Петербург. Артистка не только выступила на сцене, но и погуляла по культурной столице.

Брежнева отметилась в широких джинсах клеш и кофейном жакете оверсайз в клетку. Джемпер в тон и белые кроссовки дополнили ее осенний лук. Певица носила с собой большую сумку цвета карамели. Она увиделась с подругой и призналась, что хмурый город ей очень нравится.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя жена Меладзе.

«Переполнена восхищением! Как же это красиво!», «Красотка! Как всегда!», «Впервые вижу вас в таком кэжуал образе. Идет», «Такой контраст с леди на сцене. Вы прям удивляете», «Вера, какие крутые джинсы у вас», «Такой наряд очень гармонирует с Петербургом», «Как вам удается быть всегда женственной?», «Ой, какая классная», — стали писать пользователи Сети.

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