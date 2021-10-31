В платье и на шпильках: невестка Орбакайте отметилась на вечеринке с внуком Пугачевой

Кристина Орбакайте в этом году много времени проводит в России. Она недавно презентовала собственные духи. Также певица снимается в кино. Она не скрывает, что переживает за старшего сына Никиту Преснякова, который участвует в «Ледниковом периоде». Но музыкант показывает хорошие результаты на шоу. Более того, он находит время на караоке и встречи с друзьями.

Не так давно Никита повеселился с Агатой Муцениеце и другими коллегами по проекту. А вот 31 октября он приехал в скейт парк, где любит кататься. Там состоялась вечеринка в честь Хеллоуина. Он облачился в наряд персонажа из аниме «Наруто». А вот его жена Алена Краснова предстала в черном глянцевом мини-платье и замшевых сапогах на шпильке. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Супруги веселились в компании друзей и устроили фотосессию. Невестка Орбакайте поделилась редкими кадрами, на которых запечатлена с внуком Аллы Пугачевой. К слову, в этом году он отпраздновал свое 30-летие.

Поклонники в очередной раз отметили, что Никита гармонично смотрится с женой. Многие также оценили образ Алены и адресовали ей комплименты. «Ну какая пара» ,»Молодые, крутые! Так держать«, «Как классно, даже ваш муж нарядился», «Никита умеет отрываться», «Идеальная пара», «Ну так смотритесь вместе, что ах», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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