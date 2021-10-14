39-летняя Подольская в миниатюрном платье-бюстье и на шпильках отметилась на красной дорожке

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. В прошлом году у них родился еще один ребенок. Теперь супруги воспитывают не только сына Артемия, но и малыша Ивана. Несмотря на то, что материнские обязанности отнимают много сил и времени, певица быстро вернулась в форму. Летом она выступала, а также регулярно ездила на море.

Этой осенью Наталья собрала в отпуск в Италию. Но незадолго до отъезда артистка отправилась на мероприятие радио «Дача». Она появилась на красной дорожке в миниатюрном платье-бюстье с рюшами. Наряд в расцветке «гусиная лапка» дополнили черные босоножки на шпильке. Образ подчеркнул стройные ноги артистки. Подольская выпрямила волосы и сделала неброский макияж.

Поклонники восхитились образом певицы. Многие отметили, что она стала выглядеть еще более стройной. «Наташа, как куколка!», «Загорели только ноги. Как всегда хороша», «Вот это мамочка! Такая стройная», «Красотка какая!», «Такая классная», «Образ кукольный», «Как мне нравится такой стиль», «Очень винтажно», «Какая талия, а ножки — вау», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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