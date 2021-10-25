«Семейный вечер»: Подольская засняла, как Пресняков гуляет с подросшими сыновьями

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные стараются во всем поддерживать друг друга. Год назад у них в семье произошло пополнение. Певица родила сына Ивана. Также у них подрастает шестилетний сын Артемий. Артистка после родов стала совмещать карьеру и материнство. Она не скрывает, что порой пользуется услугами няни.

Также большую помощь ей оказывает муж. Летом они часто вместе с малышами ездили на море. А недавно Подольская и Пресняков насладились романтическим отпуском в Италии. А 24 октября они устроили дома праздник в честь младшего сына, которому исполнился годик. За столом собралась вся семья, даже старший сын певца от Кристины Орбакайте, Никита. После душевного праздника.

А на следующий день Наталья и Владимир решили прогуляться по поселку с детьми. Старшего сына артистка облачила в пуховой комбинезон. Младший также был в теплом пуховике. Артемий покатал брата в коляске. Потом Подольская запечатлела, как Пресняков качает детей на качели.

«Вот такая любовь», — отметила певица. «Мой любимый. Вот так, кач-кач, кач-кач. Вот такие вот. Семейный вечер», — добавила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие называли Владимира примерным папой. Другие пришли в восторг от семейной идиллии.

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