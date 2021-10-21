На скорую руку: Нетребко в бомбере с мелкими цветочками и белых шелковых брюках прогулялась по Стокгольму

Имидж-стилист Калина Голубева не нашла, за что похвалить образ артистки.

Анна Нетребко побывала в Стокгольме, где успела не только выступить, но и познакомиться с местными достопримечательностями.

На очередную прогулку оперная дива с подругой отправились, как следует нарядившись. Звезда сцены выбрала бомбер с узором мильфлер, белые тонкие брюки и ярко-красные ботфорты.

Мы попросили стилиста Калину Голубеву оценить аутфит знаменитой певицы. Эксперт заметила, что Анна сама по себе тренд — харизматичная, яркая личность в моде на все времена. А вот с нарядом не все так однозначно.

«Выбранный Анной образ полностью образ смотрится не гармонично и режет глаз. Каждая вещь в аутфите будто живет отдельной жизнью. Шикарные туфли из коллекции Эвелины Хромченко, сумка Valentino, эксцентричный бомбер, кипенно-белые шелковые брюки – все это не складывается в единую картину. Так не должно быть, создается впечатление, что дива собиралась на скорую руку, не задумываясь о правильном сочетании всех элементов образа между собой. Звезде такого масштаба просто необходим стилист, который решит все эти нюансы и сделает образы Анны незабываемыми и актуальными», — уверена эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Калина Голубева – имидж-стилист. Окончила UStyle School, имеет высшее психологическое образование Балтийского института экологии, политики и права (Санкт-Петербург). Опыт работы в сфере Luxe, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana.