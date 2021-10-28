«Небольшие каникулы»: Нетребко в платье-майке цвета Барби предстала на пляже во Флориде

Анна Нетребко является одной из самых известных российских оперных певиц в мире. Еще недавно она гастролировала по России и дала большой концерт в честь юбилея в Кремле. Потом артистка приехала в Швецию, где ей довелось выступить перед королевой Сильвией. Потом она пропала из поля зрения поклонников. Как оказалось, звезда перенесла срочную операцию на руке.
Около 10 дней Анна не выходила на связь. Она лишь публиковала фото своего сына Тьяго. А 28 октября певица поделилась новыми фото и даже рассказала, что надеется скоро вернуться к работе. В кадре артистка предстала в платье-майке цвета Барби и тунике оверсайз. В руках у нее была сумка в форме краба. Она босиком шла по пляжу, который омывал океан.
«Привет всем из солнечной Флориды! У меня небольшие каникулы между терапией плеча( вторая будет через неделю), и вскоре я вернусь к работе! Увы, еще не конец, но — скоро. Спасибо за поддержку», — написала звезда.
Поклонники были рады видеть звезду. Многие осыпали ее комплиментами. «Анечка! Все будет хорошо!» — поддержал ее Александр Ревва. «Как вам нужна эта неделька во Флориде», «Такая красивая!», «Вы заслужили отдых», «Боже, какая красота! Анна, выздоравливайте», «По вам скучаем», «Анечка, вы дива в лучах солнца», «Как же это красиво», «Ждем новых фото! Вы такая стройная», — стали писать пользователи Сети.
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