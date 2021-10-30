Сама нежность: Анна Нетребко в шифоновом платье макси скрыла изъяны фигуры на сцене

Оперная дива поделилась кадрами, на которых отметилась в женственном образе.

Анна Нетребко уже давно стала оперной артисткой мировой величины. Она выступала на самых известных площадках планеты. Ее выдающейся голос восхищает коллег. Не так давно певица отпраздновала свое 50-летие в Кремле. Она собрала друзей и знакомых, устроив большой концерт. Так как ранее артистка не раз удивляла публику яркими нарядами, то для праздника она выбрала несколько вечерних платьев.

А вот последние недели Анна редко появляется на публике. Она приехала во Флориду, где ей пришлось устроить вынужденные каникулы из-за здоровья. Но артистка опубликовала кадры, сделанные в этом году в Милане.

Она предстала на сцене в шифоновом платье в пол с узором. Легкая укладка и макияж подчеркнули ее природную красоту. А вот наряд скрыл изъяны ее фигуры.

«Мой новый диск на Дойче Граммофон выходит в свет уже через неделю! Ура! Оркестр театра Ла Скала и Маэстро Риккардо Шайи! Здесь немного видео с процесса записи сделанное в Апреле 2021 в Милане!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие одарили ее комплиментами. Новость о новом диске также обрадовала ее фанатов. «Браво, Аннушка», «Как всегда, вы великолепны!», «Образ такой нежный», «Роскошная, наша красавица», «Вы такая стройная тут», «Очень красиво, вы в этом платье само очарование», — стали писать пользователи Сети.

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