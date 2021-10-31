«Наконец-то впору»: Бородина в джинсах скинни и лифе подразнила «аппетитными» формами

Телеведущая призналась, что набрала вес, побаловав себя вкусной едой. Она не постеснялась оголить живот.

Ксения Бородина многим знакома, так как ведет проект «Дом-2». Она стала знаменитостью и уже давно ведет ряд других передач. Примечательно, что телеведущая раньше посвящала себя семье и редко выходила в свет.

Но в этом году она изменила привычный распорядок дня. После развода с Курбаном Омаровым Ксения стала веселиться с подругами почти каждый вечер и посещать вечеринки.

больше по теме Стильно утеплилась: Бородина облачилась в широкие джинсы и трендовый пуховик для прогулки Телеведущая похвасталась своим осенним луком.

Также для нее стало большим шагом участие в шоу «Ледниковый период». Бородиной сложно даются выступления на льду, но она не сдается. Еще недавно телеведущая хвасталась постройневшей фигурой. При этом она жаловалась, что многие наряды стали ей велики.

Но 31 октября Ксения снова засняла себя в гардеробной. Она предстала в джинсах скинни и лифе цвета кофе. Звезда блеснула пышным бюстом, а потом перестала прикрывать рукой живот.

«Порадовало, что вы мне пишите: „Ксения, наконец-то нашлись джинсы по размеру“. Ребят, вы не представляете, что я вчера сожрала. Это был какой-то ужас. Сначала шоколадки на тренировке, потом салат, потом рис. Приехала домой и съела суп. Еще я съела два пирожных и все это запила газировкой. Наконец-то джинсы впору», — пояснила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие посчитали, что она похорошела. «Ох, а вы теперь аппетитная», «Такие формы, очень соблазнительно», «Джинсы сидят идеально», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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