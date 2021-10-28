Фигура без фотошопа: похудевшая Бородина засветила свои прелести в джинсах не по размеру

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Обычно она разрывалась между семьей и работой. Ксения растит дочек Марусю и Теону, которым старается уделять свободное время. Однако в этом году она рассталась с Курбаном Омаровым. Несмотря на то что и раньше у них было недоверие в отношениях, лишь теперь супруги развелись.

Бородина теперь все чаще выходит в свет. Она решила наслаждаться свободой, поэтому не упускает возможности встретиться с подругами или спеть в караоке. Также телеведущая стала участницей «Ледникового периода». Она регулярно ездит на тренировки, поэтому не раз хвасталась тем, что похудела. На этот раз она продемонстрировала фигуру в топе и шортах.

«До пресса далеко, конечно», — призналась звезда.

Потом Ксения стала собираться на встречу и столкнулась с тем, что одежда оказалась ей большая. Телеведущая предстала в белом лифе, в котором едва поместилась ее пышная грудь, а также в джинсах, которые стали ей велики. Она продемонстрировала осиную талию без фотошопа.

«Ну я же могу так пойти? Ну, типа, они мне сильно велики. Что такого? Я правда уже не могу», — пожаловалась телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие восхитились тем, как она преобразилась. «Очень стройная стала», «Такая хрупкая, как лань», «Очень миленькая», «Вот это формы у вас», «Это безудержно красиво», «Вы только хорошеете», «Любуюсь вами», «Ох, талия осиная! Можно обхватить ладонями», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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