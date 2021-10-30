Бородина изобразила на льду медведя на роликах из «Карнавала» не хуже Муравьевой

Однако жюри снова не оценили.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показывает пока самые слабые результаты в новом сезоне «Ледникового периода». Жюри ставят им с Дмитрием Соловьевым низкие баллы и требуют от ведущей собранности.

В пятом выпуске Бородина и Соловьев решили обыграть свои провалы и посмеяться над собой. Ксения изобразила героиню Ирины Муравьевой из кинофильма «Карнавал», которой пришлось заменять медведя на роликах, Бородина падала и дурачилась на льду весь номер.

«С этой программы вам и надо было начинать!» — заметил Максим Траньков. «Чтобы шутить на льду – надо уметь кататься», — отрезал сидящий в жюри Николай Цискаридзе.

Татьяна Тарасова также призналась, что номер ей показался несмешным.

Пока же пара Бородиной и Соловьева находится на грани выбывания из проекта.

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