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Бородина изобразила на льду медведя на роликах из «Карнавала» не хуже Муравьевой

Однако жюри снова не оценили.

Бородина изобразила на льду медведя на роликах из «Карнавала» не хуже Муравьевой
Ксения Бородина в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показывает пока самые слабые результаты в новом сезоне «Ледникового периода». Жюри ставят им с Дмитрием Соловьевым низкие баллы и требуют от ведущей собранности.

В пятом выпуске Бородина и Соловьев решили обыграть свои провалы и посмеяться над собой. Ксения изобразила героиню Ирины Муравьевой из кинофильма «Карнавал», которой пришлось заменять медведя на роликах, Бородина падала и дурачилась на льду весь номер.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

«С этой программы вам и надо было начинать!» — заметил Максим Траньков.

«Чтобы шутить на льду – надо уметь кататься», — отрезал сидящий в жюри Николай Цискаридзе.

Татьяна Тарасова также призналась, что номер ей показался несмешным.

Пока же пара Бородиной и Соловьева находится на грани выбывания из проекта.

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