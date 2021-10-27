Акцент на талию: Лопырева в мини-шортах и полусапожках устроила танцы на побережье

Виктория Лопырева не скрывает, что ее карьера началась с конкурсов красоты. Она в 2003 году стала «мисс Россия», а потом переехала в Москву. Блондинка никогда не была обделена мужским вниманием и едва не вышла замуж за Николая Баскова.

Но несколько лет назад она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Теперь Виктория предпочитает большую часть времени проводить в ОАЭ.

Это осенью Виктория снова приехала в Дубай. Она участвовала в организации гала-ужина в рамках российского фестиваля. Также модель провела время с певицей Нюшей.

Теперь она вернулась к привычному делу — фотосессиям. На днях блондинка снялась в шелковом платье в пол и тунике. А вот для съемки на побережье Лопырева облачилась в майку и мини-шорты. Лук дополнили полусапожки.

Сначала она грациозно позировала, а потом стала танцевать на фоне заката. Виктория продемонстрировала стройные и загорелые ноги. Также благодаря наряду она акцентировала внимание на своей талии.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит жена Булатова. Многие одарили ее комплиментами. «Как мне нравится все, что вы носите», «Сложно поверить, что у вас такая узенькая талия», «Ну просто куколка», «Вика, ваши ноги — настоящий эталон красоты», «Как налюбоваться вами», «Покоряете наши сердца», «Просто девочка в шортиках», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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