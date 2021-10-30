«Ох! Уже скоро!»: беременная Нюша в мини-платье подчеркнула опустившийся животик на прогулке

Певица отдыхает в Дубае с семьей. Ее новый образ вызвал много вопросов.

Нюша давно выступает на сцене. Она успела выпустить много хитов. Несмотря на то, что певице нравится работать и выступать для публики, она успела построить личную жизнь. Уже несколько лет артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастает дочка Симба. Примечательно, что в этом году пара объявила, что снова ждет пополнения в семьей. На этот раз у них должен родится мальчик.

Осенние дни Нюша проводит в Дубае. Она посещает вечеринки, а вот выступлений у нее давно не было. Певица находится на последних сроках беременности. Но это не мешает ей женственно выглядеть.

Накануне артистка отправилась на прогулку с дочкой. Она облачилась в облегающее мини-платье с завязками по бокам. Наряд лимонного цвета дополнили модные уличные тапочки.

Платье подчеркнуло живот звезды, который заметно опустился. К слову, Симба тоже принарядилась в белое платье.

Поклонники и друзья сразу поняли, что певица уже скоро начнет готовится к родам. Многие также восхитились ее образом. «Ох! Уже скоро!», — отметила Анита Цой. «Как можно так выглядеть беременной, я была просто ходячий шар», «Нюше очень идет беременность», «А нельзя ли одеться чуть попроще», «Зачем пузо обтягивать, ну некрасиво», «Какой пузик, малыш совсем большой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.