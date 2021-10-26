Восточная сказка: беременная Нюша в черном струящемся платье с открытой спиной снялась в пустыне

Нюша является известной певицей. Уже много лет она выступает на сцене. Артистка росла на глазах своих поклонников. Она не раз меняла имидж, то перекрашивая волосы, то пробуя носить новые луки в стиле спорт-шик.

А вот для красных дорожек артистка чаще всего выбирает вечерние платья. Не так давно она объявила о беременности. Теперь певица редко выходит на сцену, но не перестала наряжаться.

Этой осенью Нюша много путешествует. Она объездила часть Европы, а теперь проводит время в Дубае. Певица ранее отметилась на светском рауте в мерцающем наряде. Теперь она выбрала образ с изюминкой для фотосессии в пустыне.

Артистка предстала в черном струящемся платье с открытой спиной. Поверх она надела тунику в пол с восточным узором. Волосы звезда собрала в пучок и сделала макияж со стрелками. Ее напарником стал верблюд.

«Представьте, что у вас есть три желания, три надежды, три мечты, и все они могут сбыться… Алладин. А потом представьте, что все, о чем вы мечтаете, может сбыться», — написала она.

Поклонники восхитились необычной фотосессией. Многие осыпали комплиментами певицу. «Ого, какая царица», «Настоящая восточная сказка», «Красота», «Это просто вау», «Как мне нравится все в этих снимках», «Как вы спрятали живот! Даже не поймешь, что вы в положении», «Ну это лучшие кадры, без напыщенности», — прокомментировали пост подписчики.

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