«Шикарный образ»: Бузова отметилась в ультрамариновом платье бэби-долл с воротником «Клодин»

Ольга Бузова в этом году решила поменять свою жизнь. После расставания с Давой она предпочла покинуть шоу «Дом-2». При этом телеведущая приняла участие в новых проектах — «Звезды в Африке» и «Х-Фактор. Беларусь». Все лето артистка ездила на съемки и каждый день меняла по несколько образов. Когда она поправилась, то это не помешало ей также женственно одеваться.

После отдыха в Турции, где Ольга провела время с Сергеем Лазаревым, она вновь вернулась к работе. Телеведущая каждый день делится кадрами с фотосессии и съемок. На этот раз она решила похвастаться новым образом. В кадре блондинка предстала в ультрамариновом мини-платье в стиле бэби-долл. Кукольный наряд с рукавами-фонариками и белым широким воротником «Клодин» дополнили кеды на липучках.

«У меня сегодня шикарный образ. Прям — мяу!» — заявила звезда.

Потом Бузова устроила танцы. Она продемонстрировала свой наряд со всех сторон. При этом артистка грациозно двигалась под музыку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие адресовали ей комплименты. «Образ шикарный, молодец, красотка наша», «Такая девочка-девочка», «Такие скромные наряды вам очень идут», «Ох, воротничок роскошный», «Какие длинные ноги», «Как мне нравится это платье», «Образ прям достойный», «Красивая, очень идет такой фасон», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Отметим, что платья с воротником «Клодин» любят Ирина Пегова и Екатерина Стриженова. Эта деталь стала трендом.

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