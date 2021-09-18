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«Обилие брендов не гарантирует успешность»: Загитова отметилась в непродуманном наряде

Образ фигуристки оценила стилист Диана Руссо.

«Обилие брендов не гарантирует успешность»: Загитова отметилась в непродуманном наряде
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

В сентябре олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второкурсницей. Спортсменка решила осваивать профессию журналиста в одном их престижных московских ВУЗов. В свободное от занятий и тренировок время она, как и любая девушка, любит экспериментировать с нарядами. На этот раз фигуристка запечатлелась в образе, который, по мнению эксперта портала Teleprogramma.pro, стилиста Дианы Руссо, получился скучным.

«Данный лук показатель того, что обилие известных брендов в образе не гарантирует его успешность. Получился довольно скучный и непонятный комплект, который совсем не украшает Алину.

Больше всего меня смущает  удлиненный трикотажный кардиган, который не подходит ей по росту, а также не сочетается с остальными вещами. Достаточно заменить его на свободный классический жакет, а бордовую футболку – на более светлую по цвету, и образ уже будет выглядеть более свежо и стильно», — сказала Руссо.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо – имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля . Опыт работы в сфере моды и стиля пять лет.

Диана Руссо
Диана Руссо. Фото: личный архив

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