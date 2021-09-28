Алина Загитова в белоснежном платье-жакете с кейпом предстала на «Ледниковом периоде»

Алина Загитова — одна из самых известных и молодых фигуристок в стране. Она уже стала серебряным призером Олимпийских игр. Девушка также выступает в шоу Татьяны Навки, где ей дают одни из главных ролей. А год назад ей довелось попробовать свои силы в качестве ведущей «Ледникового периода». Ее напарником был Алексей Ягудин. Вскоре робкая девушка стала более уверенно чувствовать себя в кадре.

И вот 28 сентября состоялось начало съемок нового сезона этого телепроекта. Фигуристка снова стала ведущей с Ягудиным. На этот раз она волновалась, но при этом держалась уверенно, так как успела приноровиться к работе с камерой. На лед спортсменка вышла в белоснежном платье-жакете с кейпом. Наряд позволил ей не только подчеркнуть талию с помощью пояса, но и стройные ноги.

Алексей, как всегда, был рядом с ней, чтобы помочь. Образ фигуристки дополнил макияж с алой помадой и аккуратная укладка. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами и признались, что рады ее снова видеть в роли ведущей.

«Очень эффектная девушка», «Ты потрясающе талантливая фигуристка, очень красивая девушка», «Королевская стать», «Волшебная девочка», «Алина, ты шикарна», «Алексей снова с вами, как классно», «Ждет эфиров», «Очень красивое платье», «Как же вам идет такой фасон», «Просто сама элегантность», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Татьяна Тарасова заняла место среди членов жюри, а Илья Авербух тренировал участников проекта.

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