«Боже! Да вы посмотрите!»: постройневшая Муцениеце в черном платье в пол с разрезом появилась на публике

Агата Муцениеце является известной актрисой. Многие полюбили за роль в сериале «Закрытая школа». Она почти десять лет прожила в браке с актером Павлом Прилучным. Однако в прошлом году их союз распался. Если сначала Агата переживала из-за случившегося, то потом стала больше заниматься собой, сменила имидж и приняла ряд приглашений на новые съемки. Уже несколько недель актриса выступает на льду в «Ледниковом периоде».

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Пока Муцениеце не покорила судей, но при этом она похвасталась, что похудела. Накануне она отправилась на вечеринку, где увиделась с друзьями. Актриса покрасовалась в черном лаконичном платье в пол с разрезом. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Агата дополнила образ туфлями-лодочками в тон. Аккуратная укладка и неброский макияж завершили аутфит. Звезда сразила коллегу Настю Уколову.

«Агата, ты обалдела? Ну-ка покрутись! Господь милосердный, какая фигурка! Боже! Боже! Да вы посмотрите! А что ты такая красивая?» — заявила девушка. «Ну не знаю», — скромно ответила экс-жена Прилучного.

Поклонники тоже остались в восторге от того, как выглядит Муцениеце. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну нереальная! Стилист постарался на славу», «Вы прямо, очень красивая», «Вы очень элегантно смотритесь», «Красота, обаяние, упорство — настоящая женщина!», «Эффектный образ, вы бы подошли на роль девушки суперагента», — прокомментировали кадры подписчики.

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