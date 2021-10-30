«Какой вид!»: Каменских в лимонном мини-платье с пышными рукавами щегольнула фигурой

Певица поделилась кадрами со съемок украинской версии шоу «Маска». Она выбрала яркий лук для такого случая.

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Она уже больше 10 лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. После свадьбы с Потапом певица строит сольную карьеру и даже выучила испанский язык, чтобы покорить новую аудиторию.

Примечательно, что она похудела, но сохранила свою изюминку. Артистка не стремится к модельным параметрам, предпочитая выглядеть более естественно.

Недавно Настя отдохнула в Дубае. Она дразнила фанатов пикантными фото, на которых позировала в мини-бикини. Певица насладилась отпуском с мужем. Но теперь она поделилась кадрами со съемок украинской версии шоу «Маска». Артистка любит наряжаться и выбрала смелый лук для такого случая.

Она предстала в лимонном мини-платье с пышными рукавами. Каменских подчеркнула формы и дополнила аутфит босоножками на шпильке.

«Страшно красивое и как всегда захватывающее шоу», — написала звезда.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что платье подчеркнуло ее красоту. Настя получила множество комплиментов.

«Классно выглядишь», «Шикарная! Какой вид!», «Красиво выглядишь, Настя», «Бедра даже тут очень широкие», «Очень стильно», «Фигурка роскошная», «Такие тонкие ножки и массивные бедра», «Ты просто прекрасна», «Платье такого цвета лета», «Хороша! Радуешь взгляд», — прокомментировали пост подписчики.

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