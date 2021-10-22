«Сочная такая!»: Каменских в красном бикини подчеркнула массивные бедра микротрусиками с завязками

Настя Каменских и Алексей Потапенко продолжают радовать многомиллионную армию поклонников своим союзом. Правда, сейчас они не выступают, но по-прежнему вместе как муж и жена.

Потап и Настя отдыхают в Дубае, откуда постят летние кадры. Рэпер поделился ярким снимком, на котором показал жену в красном бикини. Красотка Каменских подчеркнула массивные упругие бедра микротрусиками на завязках, натянув их, что называется, по самое не могу.

«Как всегда огонь», «Зима на дворе. Оденьте жену», «Замечательная парочка», «Шикарная», «Мне так нравится фигура Насти. Сочная такая!», «Вауу, какая шикарная!», «Настюша красотка», «Кепка у Вас, Алексей, гармонирует с каждым Настиным купальником?», «Настя супер!», — пишут в комментариях поклонники.

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