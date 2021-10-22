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«Сочная такая!»: Каменских в красном бикини подчеркнула массивные бедра микротрусиками с завязками

Муж поп-дивы Потап гордо показал полуобнаженную жену своим подписчикам.

«Сочная такая!»: Каменских в красном бикини подчеркнула массивные бедра микротрусиками с завязками
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских и Алексей Потапенко продолжают радовать многомиллионную армию поклонников своим союзом. Правда, сейчас они не выступают, но по-прежнему вместе как муж и жена.

Потап и Настя отдыхают в Дубае, откуда постят летние кадры. Рэпер поделился ярким снимком, на котором показал жену в красном бикини. Красотка Каменских подчеркнула массивные упругие бедра микротрусиками на завязках, натянув их, что называется, по самое не могу.

Настя Каменских с мужем
Настя Каменских с мужем. Фото: instagram.com/realpotap/

«Как всегда огонь», «Зима на дворе. Оденьте жену», «Замечательная парочка», «Шикарная», «Мне так нравится фигура Насти. Сочная такая!», «Вауу, какая шикарная!», «Настюша красотка», «Кепка у Вас, Алексей, гармонирует с каждым Настиным купальником?», «Настя супер!», — пишут в комментариях поклонники.

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