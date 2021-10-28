«Ну сразила»: беременная Нюша в розовых мини-шортах наклонилась, оголив «сдобный орех»

Нюша уже давно стала знаменитостью и кумиром молодежи. Она всегда собирает полные концертные залы. А после того, как артистка вышла замуж и стала мамой дочки Симбы, она еще и стала активным пользователем «ТикТока». Но в этом году в ее жизни произошли перемены. Певица объявила, что снова ждет пополнения в семье. На этот раз у нее и Игоря Сивова должен родиться сын.

Пока Нюша предпочитает проводить время с родными и друзьями. Она уехала в Дубай, где отдыхает уже несколько недель. Ранее певица увиделась с Викторией Лопыревой и предстала в вечернем наряде на гала-ужине. А на днях артистка устроила смелые танцы с маленькой дочкой. Теперь артистка поделилась кадрами с отдыха, на которых гуляет в оранжевой рубашке в гавайском стиле и розовых мини-шортах.

В какой-то момент Нюша наклонилась и засветила свои бедра во всей красе. Лишь сумка-банан Prada дополняла ее лук.

«Куда бы ты пошел за мной?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Некоторые также оценили ее фигуру. «Какая красивая», «Этот взгляд в начале видео», «Как наклонилась», «Ножки такие стройные», «Ну сразила», «Скромности нет», «Сдобный орех показала», «муж не ревнует вас?», «Как вы все успеваете?», «Без макияжа такая кукла», — прокомментировали пост подписчики.

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