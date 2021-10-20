«Роскошная»: беременная Нюша в мерцающем бра и юбке с разрезом повеселилась с Лопыревой

Нюша является популярной исполнительницей в России. Она сочетает динамику и задор в своей музыке. Под ее хиты «Чудо» и «Вою на луну» танцевали многие звезды. Теперь певица уже стала замужней девушкой, а также мамой. Она воспитывает дочку Симбу. Но даже при этом артистка предпочитает вести активный образ жизни и часто появляется на вечеринках. А не так давно она объявила, что снова беременна.

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Супруги этой осенью много путешествуют. Нюша каждый раз продумывает свои образы даже для прогулок с дочкой. Она находит оригинальные решения, чтобы быть стильной. А на днях артистка прилетела в Дубай и посетила гала-ужин в рамках фестиваля. Мероприятие организовала Виктория Лопырева, с которой она давно дружит.

На публике певица появилась в мерцающем наряде с топом-бра и длинной юбкой с разрезом. Аутфит подчеркнул ее округлившийся живот. Золотистые босоножки дополнили ее лук. А вот Лопырева выбрала платье-бюстье в пол с пайетками. Они повеселились на светском рауте. К слову, Нюшу сопровождал ее муж Игорь Сивов.

«Russian Gala Dinner! Милая, я поздравляю тебя! Даже не представляю, каково это, организовать такую сказку! Я знаю, что ты вложила свою душу и бесконечную любовь. Это был волшебный, очаровательный вечер. Особенно приятно было получить официальное приглашение — хрустальную матрешку, символ нашей страны. И отдельный восторг от аутентичных выступлений, которые символизируют достояния нашей родины. «Для меня случилась эта настоящая русская сказка даже в жарком Дубае. И отдельная благодарность за мой сияющий наряд», — написала звезда.

Поклонники остались под впечатлением от того, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Нюша, тебе так идет животик», «Красавица каждого мероприятия», «Моя сияющая малышка», «Ню, какая же ты красивая! Беременность тебе очень к лицу», «Я просто балдею от вас на этом фестивале», «Словно голая. Но выглядит роскошно», — прокомментировали пост подписчики.

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