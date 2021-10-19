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С модницей-дочкой: Нюша в атласной юбке с разрезом и молочных сабо блеснула красотой ног

Певица нарядилась вместе с малышкой Симбой.

С модницей-дочкой: Нюша в атласной юбке с разрезом и молочных сабо блеснула красотой ног
Нюша. фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша не скрывает, что любит проводить время с семьей. Она не перестает выступать, но в этом году певица сделала паузу в карьере. Она готовится стать мамой во второй раз. Вместе с мужем Игорем Сивовым артистка растит дочку Симбу. А на недавней вечеринке пара объявила, что теперь ждет мальчика. Примечательно, что исполнительница хита «Чудо» не перестает путешествовать.

Недавно Нюша прилетела в Дубай. Она приняла участие в светском ужине, где встретилась с Викторией Лопыревой. Певица предстала на публике в золотистом платье в пол. А вот 19 октября она нарядилась в одном стиле с дочкой. Артистка позировала в атласном топе и юбке макси с разрезом. Наряд из атласа кораллового цвета дополнили молочные сабо и маникюр в тон. Рядом с ней стояла Симба, облаченная в топ и пышную юбку в таком же цвете, как у мамы.

Нюша и Симба
Нюша с дочкой Симбой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

«Я знаю, что вы у меня очень разные…каждый из вас индивидуален, но все же, нас многое объединяет: некоторые очень музыкальные, некоторые очень стильные, вижу что многие из вас смело могут назвать себя экологичными и осознанными, но главное, что мы все стремимся быть счастливыми!

Я рада, что мы разделяем одни и те же ценности и безумно счастлива, а так же благодарна, что вы у меня есть, и с каждым днем мы находим друг друга», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными фото. «Поздравляю! Вы шикарные!», «Идеальный маникюр», «Симба копия папы», «Ух, как круто», «У вас идеальные ноги», «Не сразу заметно, что беременна», «Когда вся семья на стиле», «Очень нравится наряд», «Такие две принцессы», «Самое лучше, наряжаться с дочкой», «Какие милые», «Симба очень выросла», — прокомментировали пост подписчики.

Нюша похвасталась ногтями. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

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