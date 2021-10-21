Акцент на тонкие щиколотки: Бородина в бархатном платье-футляре на запах появилась на премии

Ксения Бородина не скрывает, что для нее проект «Дом-2» стал второй семьей. Она много времени проводит на телестройке и всегда вникает в проблемы участников. Примечательно, что в обычной жизни телеведущая сталкивает с проблемами. Так она развелась с мужем Курбаном Омаровым спустя шесть лет брака. Но Ксения предпочла начать новую жизнь и теперь наслаждается свободой.

Телеведущая не только стала посещать разные мероприятия, веселиться с подругами и ходить в караоке, но и приняла участие в «Ледниковом периоде». А 21 октября она снялась впервые в шоу «Вечерний Ургант», где предстала в белоснежном платье. Также у нее хватило сил на еще одно мероприятие, где она стала не гостьей, а ведущей. Бородина появилась на премии журнала FB «Люди года».

На сцене она дефилировала в черном бархатном платье-футляр на запах с причудливым декором. Наряд дополнили лодочки на каблуке. Ксения подчеркнул свои тонкие щиколотки. На днях она призналась, что похудела благодаря тому, что стала тренироваться на льду.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие оценили ее образ и отметили, что она выглядела в ем элегантно. «Просто чудесная», «Ну какая красотка», «Ксения, вы огонь», «Платье на вас сидит идеально», «Божественная», У вас фигурка модели«, «Такая миниатюрная», «Прям леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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