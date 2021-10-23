«Ксюша, откуда эти волосы?»: Бородина расстроила жюри в «Ледниковом периоде»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина принимает участие в новом сезоне популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Теледива танцует в паре с профессиональным фигуристом и бывшим напарником Ольги Бузовой Дмитрием Соловьевым.

Вообще, их пара считается аутсайдерами шоу. В этом выпуске они попали в номинацию на выбывание, но зрители их спасли.

В субботу, 23 октября, Бородина и Соловьев танцевали под песню Тамары Гвердцители «Посвящение женщине». Как заметили некоторые судьи, участники снова не вытянули.

«Ксюша, откуда эти волосы? Я тебе такое не придумывал! Зачем ты их наверх подняла? Не нужна эта импровизация» — расстроился Илья Авербух.

Татьяна Навка заметила, что Ксении снова не хватило техники.

А сама Бородина призналась Алине Загитовой, что зрители просят ее собраться. Якобы пишут ей много сообщений на этот счет.

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