«Были моими любимыми»: похудевшая Бородина «утонула» в модных джинсах клеш

Телеведущая удивилась тому, как сильно преобразилась ее фигура. Она едва смогла найти себе наряд.

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2», а также ряда других проектов. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому привыкла тратить гонорары на люксовые наряды и украшения. В этом году Ксения пережила развод с Курбаном Омаровым. Однако она предпочла не грустить, а начать жить с чистого листа. Теперь телеведущая часто веселится с друзьями и даже участвует в «Ледниковом периоде».

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Она не раз восхищалась Агатой Муцениеце, которая за время тренировок на льду похудела. Теперь и сама Бородина призналась, что постройнела. Она около часа не могла выбрать наряд в своей гардеробной, так как большинство брюк и джинсов оказались ей большие. Облачившись в джинсы клеш с высокой посадкой, Ксения буквально в них утонула. Она продемонстрировала, что они ей очень большие.

«Это были мои любимые джинсы. Ну что это такое! Они очень классные и всего лишь 36-й размер. Блин, они мне так нравились! А где мне такие найти маленького размера?» — заявила звезда. «Это прикол, что ли? Я что, весила 99 килограммов до проекта? Как так?» — снова удивилась она, примерив вторую пару.

В итоге Бородина нашла джинсы, которые надела в песочной водолазкой и белыми лоферами на толстой подошве. Пока она примеряла наряды, телеведущая засветила точеную фигуру и стальной пресс. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит знаменитость.

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