«Хочу такой животик»: Ани Лорак в миниатюрном топе подразнила изящными формами

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что привыкла к постоянному вниманию публики. Для своих концертов певица всегда продумывает все до мельчайших деталей, даже свои концертные костюмы.

В 43 года она может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что после развода, по мнению поклонников, артистка похорошела и даже стала одеваться женственнее.

Недавно Лорак приехала в Италию. Она решила провести время у озера Комо. Певица первое время делилась кадрами, на которых гуляла по городу в модной жилетке. Теперь она решила поделиться более пикантным видео. Артистка запечатлелась в спортзале.

Она предстала в лосинах и миниатюрном кроп-топе. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) изгибалась, демонстрируя рельефный пресс и стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая прелесть», «Ох, умеешь зажечь огонь», «Фигурка бесподобная», «Хочу такой животик», «Ну нельзя так с людьми», «Просто идеальная», «Уф, какой живот», «Лишила всех сна», «Просто богиня во плоти», «Мне очень нравится ваша внешность», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.