Итальянские каникулы: Лорак вышла на прогулку в пуховой жилетке Bottega Veneta, как у Бородиной

Ани Лорак давно стала популярной исполнительницей. Она не перестает трудиться, создавая новые хиты и шоу. Летом певица блистала на «Новой волне», где спела с Сергеем Лазаревым. А вот осенью она успела отдохнуть в Дубае и провести время с дочкой Софией. Каждый раз даже для обычных прогулок артистка подбирает себе образы. Она уже отметилась в пальто и косухе в Москве.

А накануне Лорак прилетал в Италию. Она поселилась в отеле с видом на озеро Комо. После завтрака певица отправилась гулять по городу Менаджо и оказалась в кафе на набережной. Она щегольнула в лосинах и кроп-топе, который подчеркнул ее формы. Пуховая жилетка Bottega Veneta цвета сочной травы дополнили образ и сделала его более теплым. К слову, такой же наряд есть у Ксении Бородиной. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) продефилировала по улице, а потом стала красоваться, сидя за столиком.

Поклонники восхитились фигурой 43-летней артистки. Даже прохожие туристы и итальянцы обращали внимание на темноволосую певицу. «Ну какая красавица», «Жилетка выглядит очень стильно», «У вас такая фигура, что топ кажется маловат», «Каролина, вы роскошны», Господи, там все головы посворачивали, глядя на вас«, «На вас любой наряд смотрится зачетно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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