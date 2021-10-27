«Красивая»: Федорова в черном костюме с объемным жакетом и туфлях Золушки пришла на премию

Оксана Федорова является телеведущей. Но для многих она остается победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который она покорила в 2002 году. С тех пор Оксана смогла построить карьеру на телевидении и теперь часто организовывает разные мероприятия, даже балы.
Спустя годы она также может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. При этом звезда растит двоих детей.
Федорова является главным редактором журнала MODA Topical. Она не могла пропустить премию Moda Topical Style Awards, которая прошла в Москве 27 октября. На мероприятии собралось много звезд, включая: Елену Летучую, Наталью Подольскую и Владимира Преснякова, а также Ольгу Бузову и Регину Тодоренко.
Для особенного вечера Оксана выбрала монохромный наряд. Она облачилась в черный костюм с объемным жакетом и узкими брюками. Бархатный наряд дополнили прозрачные туфли Золушки, которые стали популярны в этом сезоне. А объемная укладка и макияж завершили образ.
«Ты выглядишь потрясающе!» — воскликнула Бузова.
«Красивая», — добавила она.
«Кто бы говорил!» — ответила ей хозяйка вечера.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Федорова. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы роскошная», «Душечка, как вы хороши», «Вас образ изумительный», «Какие красивые ножки», — стали писать пользователи Сети.
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