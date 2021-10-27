«Красивая»: Федорова в черном костюме с объемным жакетом и туфлях Золушки пришла на премию

Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» получила комплимент от Ольги Бузовой. Они увиделись на премии Moda Topical Style Awards.

Оксана Федорова является телеведущей. Но для многих она остается победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который она покорила в 2002 году. С тех пор Оксана смогла построить карьеру на телевидении и теперь часто организовывает разные мероприятия, даже балы.

Спустя годы она также может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. При этом звезда растит двоих детей.

Федорова является главным редактором журнала MODA Topical. Она не могла пропустить премию Moda Topical Style Awards, которая прошла в Москве 27 октября. На мероприятии собралось много звезд, включая: Елену Летучую, Наталью Подольскую и Владимира Преснякова, а также Ольгу Бузову и Регину Тодоренко.

Для особенного вечера Оксана выбрала монохромный наряд. Она облачилась в черный костюм с объемным жакетом и узкими брюками. Бархатный наряд дополнили прозрачные туфли Золушки, которые стали популярны в этом сезоне. А объемная укладка и макияж завершили образ.

«Ты выглядишь потрясающе!» — воскликнула Бузова. «Красивая», — добавила она. «Кто бы говорил!» — ответила ей хозяйка вечера.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Федорова. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы роскошная», «Душечка, как вы хороши», «Вас образ изумительный», «Какие красивые ножки», — стали писать пользователи Сети.

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