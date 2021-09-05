Сама грация: Федорова в черном платье-рыбке с перьями появилась на Дрезденском балу

Оксана Федорова почти 20 лет назад стала обладательницей престижного титула «Мисс Вселенная», но вскоре лишилась короны. Примечательно, что многие поклонники до сих пор считают ее одной из первый красавиц. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой. При этом брюнетка давно вышла замуж и воспитывает двоих детей: Федора и Елизавету. После отпуска в Сочи 1 сентября она отвела наследников в школу.
Федорова регулярно участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. 5 сентября она оказалась в Санкт-Петербурге, где в очередной раз приняла участие в Дрезденском балу. Сначала она поделилась кадрами с репетиции, где в джинсах и свитере вальсировала с партнером. В зале с золотой лепниной собралось много пар, которые стали участниками мероприятия.
Потом Оксана облачилась в черное платье-рыбку, низ которого был украшен белыми перьями. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости, а пышные локоны и вечерний макияж дополнили образ. Телеведущая продефилировала по красной дорожке, а потом стала вести концерт.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова. Она смогла впечатлить их своим образом. «Нереально красиво выглядите», «Оксана, какое красивое платье», «Вы большая молодец! Такая трансформация вам очень к лицу», «Как много прекрасного может сочетаться в одном человеке», «Роскошное платье», «Царица бала», «Вы украшение этого бала», — прокомментировали кадры пользователи Сети.