Словно фея: Регина Тодоренко в воздушном платье нежно-розового цвета появилась на премии

Телеведущая стала гостьей на премии известного журнала Moda Topical Style Awards. Она выбрала нежный аутфит для такого случая.

Регина Тодоренко является известной персоной, так как раньше вела передачу «Орел и решка», а потом стала снимать свои шоу для YouTube-канала. Уже несколько лет она состоит в браке с Владом Топаловым и растит сына Михаила.

Прошлой зимой Регина часто появлялась на публике, так как сидела в жюри шоу «Маска». Однако в последнее время она посвятила себя семье, поэтому стала реже появляться на публике.

Но 27 октября Тодоренко решила посетить премию журнала Оксаны Федоровой Moda Topical Style Awards. Для светского мероприятия она выбрала нежный образ. На ковровой дорожке телеведущая позировала в воздушном мини-платье оверсайз.

Наряд в розовом цвете украшали маленькие искусственные цветы. Лук дополнили босоножки на шнуровке цвета фуксии. Платье скрыло изъяны фигуры и подчеркнуло стройные ноги Регины.

После фотосессии она устроилась за одним из столиков. На мероприятии собралось много артистов и медийных персон, включая Ольгу Бузову, Наталью Подольскую и Владимира Преснякова, а также Елену Летучую.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Тодоренко. Многие посчитали этот образ очень романтичным. «Какая нежность», «Ох, какой наряд! Это любовь», «Безумно красиво», «Просто очаровательное платье», «Вы словно фея», «Какая красотка», «Ожерелье много весит?», «Не животик прячете?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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