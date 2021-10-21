«Золотая осень»: Оксана Федорова в удлиненном пальто с мехом отметилась на променаде в Курске

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Она не раз оказывалась в центре внимания, когда посещала светские рауты. С годами ей удалось стать телеведущей, а также моделью. Она не растеряла своей красоты и в 43 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Оксана много путешествует и даже участвует в концертах. Поклонники не перестают следить за тем, как живет победительница конкурсов красоты.

Обычно Оксана находится в гуще событий. Этой осенью она оказалась в Курске. Во время променада телеведущая устроила фотосессию с зонтиком. При этом она предстала в черном удлиненном пальто с мехом снизу. Наряд дополнили свитер и кожаные сапоги. Федорова грациозно кружилась в золотистой листве. Макияж и объемные локоны дополнили ее образ. В этот момент ее фотографировали.

«Золотая осень в Курске!» — написала она.

Поклонники признались, что залюбовались моделью. Многие одарили ее комплиментами. Осенний лук звезды многим пришелся по душе. «Оксана! Какая вы молодец! Настоящая, естественная», «Какая красота», «Просто леди!», «Шикарно», «Вас бы Пушкин точно заметил», «Как вам удается всегда безупречно выглядеть», «Вы очень красивая женщина», «Пальто роскошное», — прокомментировали пост подписчики.

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