«Идеальная комбинация»: Федорова облачилась в черный брючный костюм и алые лодочки

Телеведущая посетила концерт с живой музыкой. Она выбрала образ, который оценила стилист Марина Корабель.

Оксана Федорова уже давно не носит корону «Мисс Вселенной». При этом поклонники не перестают восхищаться ее красотой. В 43 года она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой. Более того, Оксана стала телеведущей и долгое время вела передачу «Спокойной ночи, малыши!», а также снялась в телесериале «Не родись красивой».

Несмотря на то что Федорова воспитывает двоих детей, она находит время на фотосессии и организацию балов. Часто звезда посещает концерты, так как и сама любит петь.

Накануне победительница конкурсов красоты вышла в свет. Она насладилась живой музыкой в Московской консерватории. Для такого случая Оксана облачилась в черный костюм с зауженными брюками и алые туфли-лодочки. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

«Отметили Международный день оперы! Вечер был насыщен восточными мотивами и прекрасными голосами! Спасибо за приглашение посольству Азербайджана на 100-летие Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие адресовали ей комплименты. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Корабель.

«Черный брючный костюм и яркие туфли — идеальная комбинация. Ничего лишнего. Получился такой total black, а алые лодочки стали стилизующим акцентном в образе. Лаконичный макияж, украшения и естественны волны гармонично завершают вечерний аутфит», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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