Красота и грация: Федорова в мерцающем платье в пол небесного цвета предстала на сцене

Оксана Федорова в свое время стала победительницей престижного конкурса «Мисс Вселенная». Однако с короной она ходила недолго. Спустя почти 20 лет Оксана часто участвует в фотосессиях, работает телеведущей и регулярно появляется на светских раутах. Недавно брюнетка приняла участие в Дрезденском балу, а также побывала на конкурсе «Мисс Беларусь», где помогала выбирать победительницу.

Примечательно, что в 43 года Федорова может похвастаться стройной фигурой. Мама двоих детей часто наряжается для появления на публике. Так накануне она стала участницей концерта, где выступила на сцене. Под музыкальное сопровождение оркестра войск нацгвардии Оксана исполнила несколько песен. При этом она была облачена в силуэтное платье в пол с пайетками. Один рукав украшал струящийся фатин. Небесно-голубой наряд дополнили туфли.

Обычно Федорова редко выступает на сцене в качестве певицы. Многие поклонники были восхищены не только ее вечерним нарядом, но и голосом.

«Красота, ты невероятная», «Платье вас такое роскошное», «Как же вам идет этот цвет», «Великолепная», «Поете? Ух ты, просто бесподобный вокал», «Красивая, а голос вас просто фантастический», «Ох, вами там все любовались», «Образ создан для вас, сверкайте чаще», «Такая красивая, просто не оторвать глаз», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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