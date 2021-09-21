«Трендовый образ»: Федорова в широких джинсах и пончо с бахромой предстала на публике

Оксана Федорова уже давно не является обладательницей титула «Мисс Вселенная». При этом она частая гостья на концертах, светских раутах и балах. Оксана построила карьеру телеведущей, но также участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. В последнее время она частно носит вечерние платья, так как оказывается на сцене и красных дорожках. Но в обычной жизни ей тоже нравится выглядеть элегантно.
Накануне Оксана отправилась на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Для появления на публике телеведущая выбрала широкие джинсы и белую рубашку. Наряд дополнило пончо с бахромой и черные лоферы. Федорова оставила волосы распущенными и дополнили наряд крупными сережками. Она скрыла недостатки фигуры.
Поклонники восхитились тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. 43-летняя звезда получила много комплиментов. «Очень стильный образ», «Обожаю твои выходы», «Невероятно красивая», «Как же круто, пончо!», «Такой необычный наряд», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.
«Лоферы на толстой подошве, черно-белое пончо с бахромой, белая рубашка и широкие джинсы на высокой посадке — аутфит из простых вещей составил интересный трендовый образ. Для неформального мероприятия, прогулки или поседения выставки — уместно и не вычурно», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.
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