«Трендовый образ»: Федорова в широких джинсах и пончо с бахромой предстала на публике

Телеведущая отметилась в современном аутфите на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ее наряд оценила стилист Элла Маковей.

Оксана Федорова уже давно не является обладательницей титула «Мисс Вселенная». При этом она частая гостья на концертах, светских раутах и балах. Оксана построила карьеру телеведущей, но также участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. В последнее время она частно носит вечерние платья, так как оказывается на сцене и красных дорожках. Но в обычной жизни ей тоже нравится выглядеть элегантно.

Накануне Оксана отправилась на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Для появления на публике телеведущая выбрала широкие джинсы и белую рубашку. Наряд дополнило пончо с бахромой и черные лоферы. Федорова оставила волосы распущенными и дополнили наряд крупными сережками. Она скрыла недостатки фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. 43-летняя звезда получила много комплиментов. «Очень стильный образ», «Обожаю твои выходы», «Невероятно красивая», «Как же круто, пончо!», «Такой необычный наряд», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Лоферы на толстой подошве, черно-белое пончо с бахромой, белая рубашка и широкие джинсы на высокой посадке — аутфит из простых вещей составил интересный трендовый образ. Для неформального мероприятия, прогулки или поседения выставки — уместно и не вычурно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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