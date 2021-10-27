«Минимализм в моде»: экс-жена Эмина в жакете оверсайз и узких джинсах отметилась в Италии

Эмин Агаларов год назад снова стал завидным холостяком. Многие восхищаются тем, что он заботится о своих детях, хотя и состоит в разводе. Год назад артист расстался со второй женой Аленой Гавриловой. У них есть общая дочка Афина. Несмотря на то, что теперь экс-возлюбленная певца живет в другом доме и сама воспитывает наследницу, Эмин часто навещает кроху.

Алена сосредоточила внимание на делах. Она также много путешествует. В этом году уже второй раз светская львица приехала в Италию. Она проводит время в Милане. Ранее экс-жена Эмина отметилась в широких белых брюках на прогулке. Теперь она запечатлелась в более строгом повседневном наряде. Узкие джинсы подчеркнули ее тонкие щиколотки. Она добавила к ним серый жакет оверсайз в клетку и большую кожаную сумку. Лук завершили белые кеды.

Поклонники отметили, что простой образ смотрится на Гавриловой очень стильно. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколова.

«Алена Гаврилова: «Девчонка с нашего двора». Кто-то всплеснет руками и скажет: «Как может королева красоты одеваться так просто и, как мышка, в серых тонах. Но сегодня мы одеваемся так, как чувствуем себя внутри. Не каждый день носить камни, рюши и стразы. Образ Алены совершенно спокойный, не привлекающий излишнего внимания, без лоска, „соседский“. Если Алена хотела добиться именно такого эффекта, то ей это удалось. Хороший жакет мужского кроя, спокойные джинсы, кеды, белая футболка… все как рекомендуют стилисты на своих страницах Instagram. Минимализм сейчас в моде. Кстати, жакет давно перестал носить „функцию“ офисной деловой вещи, в большинстве классных повседневных образах фигурирует именно он, жакет. Жакет мужского кроя, то, что многие называют пиджак, является must have любого гардероба. Безусловно, образ можно было бы сделать интересней, не меняя предложенных вещей, лишь изменив линии, а именно крой и цвет. Более интересными были бы широкие джинсы классического синего цвета, более объемная футболка или рубашка. Кеды можно оставить, а можно заменить на лоферы на грубой подошве или практически мужские ботинки на ногах или коричневые казаки. Не лишние всегда и украшения — минималистичные подвески или браслеты. В таком образе было бы значительно больше стиля и он по-прежнему оставался бы минималистичным. Тогда „девчонка с нашего двора“ было бы не сказать — не в каждом дворе живет такая девушка. Что касается пояса, то носить джинсы без него вполне позволительно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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