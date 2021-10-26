Стиль леди: экс-жена Эмина в широких белых брюках и жакете предстала на прогулке в Милане

Эмин Агаларов не скрывает, что любил каждую из своих жен. Однако его отношения с Аленой Гавриловой были скоротечными. Пара тайно сыграла свадьбу, а потом модель подарила ему дочку Афину. Год назад во время пандемии певец признался, что они расстались. Более того, друзья отмечали, что артист купил дом экс-жене, чтобы реже с ней пересекаться в своем районе. Но при этом он с радостью навещает маленькую дочку.

Не так давно Алена побывала в Италии. Там она провела время у озера Комо. Примечательно, что в это время в том же месте находился и Эмин. Ранее он с нежностью поздравил бывшую возлюбленную с днем рождения, что дало повод поклонникам думать, что они еще могут воссоединиться. Этой осенью Гаврилова снова приехала в Италию. Она поделилась кадрами, на которых гуляет по Милану.

Для такого случая светская львица облачилась в белые широкие брюки и водолазку с жакетом. Лаконичный образ дополнили босоножки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие отметили, что у нее утонченный вкус. А вот дочки с ней рядом не было. Не исключено, что Афина осталась в России под присмотром родных.

«Какая же вы роскошная», «Это изумительно», «Как вам удается всегда так хорошо выглядеть», «Леди совершенство», «Такая стройная. Вам можно носить все», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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