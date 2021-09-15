Уютный монохром: экс-жена Эмина в трикотажной юбке миди и кардигане оверсайз предстала в Италии

Алена Гаврилова проводит осенние дни у озера Комо. Она приехала туда в одно время с бывшим мужем.

Алена Гаврилова в 2004 году стала обладательницей титула «Мисс Мордовия». Но о ней стали часто говорить в обществе, когда девушка вышла замуж за Эмина Агаларова. Он не только певец и организатор фестиваля «Жара», но и первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Однако их брак просуществовал недолго. В прошлом году они развелись, несмотря на то, что у них подрастает дочка Афина.

Целый год Алена не появлялась на премиях и громких мероприятия. Почти все время она была с ребенком. Однако минувшим летом светская львица отдохнула в Греции. В это время Эмин проводил время с дочкой. А недавно экс-жена артиста приехала в Италию, где проводит теплые осенние дни. Накануне она поделилась кадрами, на которых позировала у озера Комо. Гаврилова была облачена в черное платье.

Примечательно, что Агаларов тоже проводит время в Италии. Однако бывшие супруги не делятся совместными фото. На этот раз Алена решила похвастаться еще одним нарядом. Она поддержала тренд на трикотажные наряды, устроив дефиле у виллы. Светская львица в юбке миди и кардигане оверсайз скрыла фигуру, подчеркнув лишь стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена Эмина. Многие адресовали ей теплые слова. «Красавица Алена, идеальная внешность», «Очень очень. Вам идет этот look», «Необыкновенно красиво! Очень идет такой стиль», «Хорошенькая», «Для кого так нарядилась?», «Вами хочется любоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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