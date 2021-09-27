Идиллия: экс-возлюбленная Эмина запечатлела подросшую дочку и сына в домашней обстановке

Алена Гаврилова несколько лет прожила в браке с Эмином Агаларовым. Она родила ему дочку Афину, но в разгар пандемии певец объявил, что они расстались. Вот уже больше года экс-супруги живут раздельно. При этом артист регулярно навещает наследницу и даже проводит с ней отпуск. А недавно он отдохнул в Италии у озера Комо, где оказалась и Алена. Это удивило поклонников звезды.

Примечательно, что Эмин также поздравил экс-жену с днем рождения. Он дал понять, что поддерживает с ней дружбу. Теперь Алена снова находится в Москве. Накануне она показала не только подросшую дочку певца, но и своего сына. Мало кто знает, что девушка ранее строила отношения с «водочным королем» Рустамом Тарико, который в ЗАГС ее так и не отвел. Однако он красиво за ней ухаживал и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, ее именем.

У Гавриловой от него подрастает сын Рустам-младший, который в этом году пошел в 9-й класс. Она подловила дочку и старшего наследника за просмотром мультфильмов. По всей видимости, так дети провели выходные.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие заметили, что Афина подросла. «Какие у вас детки», «У нас это тоже любимый мультик», Какие у Афинки ножки, можно отдавать в балет«, «У вас сын? Ого», «Какие уже большие, время так быстро летит», «Классно, когда детки ладят», «Это так мило», «Уютно у вас дома», «Это они по комнатам перемещаются?», «Какие хорошенькие», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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