«Вот это орех»: Боня в лосинах и корсете сразила своими «сдобными» формами на премии

Виктория Боня не скрывает, что любит проводить время в Москве. Однако она уже давно живет в Монако. Бывшая участница «Дома-2» смогла построить карьеру телеведущей, но теперь активно занимается и рядом других дел. Она развивается как бьюти-блогер, а также модель и бизнесвумен. Не так давно она продемонстрировала помады собственного бренда.

Обычно Боня привыкла одеваться в мини-платья и шорты. Но на днях она приехала в Россию. Телеведущая успела отметиться в пуховом пальто и модных сапогах. Она увиделась с друзьями и посетила радиостанцию. Но оказалось, что светская львица приехала ради премии «Люди года» журнала FB. Ведущей вечера стала ее давняя знакомая Ксения Бородина.

Для такого случая Виктория выбрала не вечернее платье, а более смелый образ. Она продефилировала по залу в лосинах и корсете. Обувь на шпильке дополнили ее женственных лук. Наряд подчеркнул пышные формы знаменитости. Другие гости мероприятия не могли отвести глаз от эффектной звезды, когда она поднялась на сцену, чтобы забрать награду.

Поклонники были сражены красотой Бони. Многие одарили ее комплиментами. «Просто нереальная фигурка», «Какая Ким», «Вот это орех», «Ох и фигурка», «Фантастические формы», «Вас мужчины прям окружили», «Вы всех лишили дара речи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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