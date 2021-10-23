«Почему люди смешны в своей неприязни?»: Боня показала «перекошенное» лицо Бородиной

Телеведущая проекта «Дом-2» демонстративно всем свои видом показывала пренебрежение к бывшей участнице телестройки.

Модель Виктория Боня в сторис Instagram разместила фотографию с «перекошенным лицом» ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной на премии «Люди года». Кроме того, она опубликовала комментарии своих поклонников, которые заметили недовольное лицо звезды на мероприятии.

«Почему люди так смешны в своей неприязни? Заметьте, я ничего не говорила. У человека все написано на лице». Виктория Боня

Напомним, что Боня стала номинанткой за лучшие онлайн-курсы для женщин. Награду ей должна была вручать Бородина. Однако, как только Бородина услышала фамилию Бони, так сразу отошла в сторону.

При этом, как отмечают поклонники девушек, лицо Бородиной откровенно перекосило при виде Бони, которая была несказанно рада получить приз. Потом Бородина внезапно выхватила микрофон со словами: «Бонь, вон те цветы специально для тебя, и пакеты тоже. Спасибо огромное. Эти бурные аплодисменты тоже для тебя. Спасибо!»

Добавим, что Бородина и Боня не любят друг друга с проекта «Дом-2». Они не раз обвиняли друг друга в зависти. В свое время Боне светила работа ведущей скандальной телестройки. Она была согласна столько с одним условием — если Бородиной больше не будет на проекте.

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