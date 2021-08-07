Фигура на миллион: Вера Брежнева в модном мини-бикини цвета Барби оголила «стальной орех»

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится проводить время в кругу родных. Певица уже давно выступает на сцене, но предпочитает не пускать посторонних в личную жизнь. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. У нее подрастают дочки от прошлых отношений. Этим летом артистка много времени провела в Италии, где у нее есть дом. А потом отправилась в путешествие с мужем.

Недавно Вера побывала в Грузии, а потом гуляла по Вероне и на три дня приехала в Грецию. Она отдохнула на острове Крит. Певица хвасталась своими летними нарядами. Теперь она гастролирует, но решила похвастаться пикантным видео, сделанным в отпуске. На кадрах Брежнева в модном купальнике цвета Барби устроила танцы. К слову, такой фасон скрывает изъяны, включая живот и делает талию уже.

Жена Меладзе блеснула не только бюстом, но и рельефными бедрами. Она покрасовалась на камеру в бикини.

«Осталось видео из Греции», — призналась звезда.

Поклонники были впечатлены увиденным. Многие восхитились фигурой 39-летней артистки. «Вы невероятная», «Какая вы роскошная», «Эта фигурка дорогого стоит», «Талия осиная», «Как вам идет розовый», «Вот это красотка», «Бедра просто шик, идеал», «Как можно быть такой сногсшибательной», «И смотрим на вас с завистью», — прокомментировали кадры подписчики.

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