«Приходится утепляться»: Брежнева в свитере оверсайз и плаще цвета хаки отправилась на прогулку с Меладзе

Вера Брежнева уже много лет счастлива в браке с Константин Меладзе. Они одно время скрывали свой роман, но потом сыграли свадьбу в Италии. У пары нет общих детей, но артистка не перестает мечтать, что подарит композитору малыша. Обычно она редко делится семейными фото и почти не рассказывает о своей жизни. Однако в этом году артистка стала более открытой с поклонниками.

В последнее время Вера много путешествует. Так как у нее есть дом в Италии, она часто приезжает туда, гуляет по саду. Не раз певица хвасталась своими нарядами. Накануне она запечатлелась в новом образе. Жена Меладзе была облачена в широкие брюки и черный свитер оверсайз с широким воротом. Лук дополнил плащ цвета хаки и белые кроссовки. Брежнева присобрала волосы, а от макияжа отказалась.

«И приходится утепляться», — написала звезда.

Как оказалось, Вера собралась на прогулку с Меладзе. Она позже сделала селфи с возлюбленным. В руках артистка держала букет цветов. Свитер она заменила на такой же, но серого цвета. Блондинка поддержала мужа, которые создал новый трек для группы «ВИА Гра».

Поклонники восхитились парой. Многие одарили комплиментами певицу. «Красотка», «Ну такая нежная», «Вера, вас даже не узнать без блесток», «Плащ крутой», «Такая уютная», «Просто девочка», «Вы во всем прекрасны», «Выглядите как я этой осенью», «Такая девочка осень, наряд прям топчик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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