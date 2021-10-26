«Едва прикрыла»: Рудова в миниатюрном платье засветила пышный бюст на вечеринке Галустяна

Актриса нарядилась в женственный наряд для празднования дня рождения друга. Но на вечеринке в смелом образе предстала и Анна Хилькевич.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась во многих фильмах и сериалах, но прославила ее картина «Татьянин день». Более того, актриса обладает эффектной внешностью. Она признавалась, что зачастую ей предлагают играть роковых красотой. Сама Наталья не перестает работать над фигурой. Этой осенью она похудела на несколько килограммов.

Еще накануне Рудова мечтала поехать на море и публиковала кадры, на которых позировала в бикини. А теперь актриса отправилась на вечеринку к Михаилу Галустяну, который решил отметить 42-летие. Для такого случая блондинка облачилась в черное миниатюрное платье с глубоким декольте. Она также приготовила босоножки Jimmy Choo на шпильке. Наталья подчеркнула роскошный бюст.

Однако не только она сделала ставку на женственность. Анна Хилькевич тоже пришла на вечеринку в платье-бюстье с декольте. Они вместе покрасовались на камеру. А потом к ним присоединилась Настасья Самбурская, которая выбрала романтический наряд с цветочным узором.

«Кто эта красотка?» — изумилась Рудова.

Поклонники, в свою очередь, осыпали артисток комплиментами. Многие отметили, что звезда «Татьяниного дня» всех затмила. «Ну, Наташа, вы краше всех», «С таким декольте к женатым не ходят», «Очень смелый образ», «У вас с Аней платья одного помола», «Едва прикрыла все. Рука лицо», «Самбурская дюже хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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