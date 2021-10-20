«Какой рельеф!»: Рудова в изумрудном мини-бикини свела с ума фанатов точеными прелестями

Наталья Рудова давно стала завидной невестой. Она участвует в фотосессиях и продолжает активно строит карьеру в кино. Порой ей достаются роли роковых красавиц. В обычной жизни о своих романах блондинка умалчивает. При этом она сама купила квартиру в Москве и сама продумывала ремонт. О свадьбе Наталья не мечтает, предпочитая наслаждаться жизнь. При этом она придирчива к своей внешности.

Обычно Рудова не часто обнажается в кадре. А вот в купальнике она позирует без стеснения. В последнее время актриса усердно тренируется. На этот раз она решила похвастаться преобразившейся фигурой. Звезда сериала «Татьянин день» запечатлела себя в изумрудном мини-бикини. Наталья продемонстрировала упругие бедра и рельефный пресс. Она позволила сравнить фото с кадром, сделанным ранее.

«Общий вес сейчас — 6 килограммов. Мне очень сложно скидывать. — 6 см в бедрах и — 7 см в талии», — похвасталась артистка.

Лиф из треугольников подчеркнул ее округлый бюст. Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие были поражены тем, как она поработала над телом. «Рельефность появилась!», «Ну какая ты горячая», «Безупречная фигурка», «Ввела в исступление», «Какой рельеф!», «Какие точеные формы», «У вас идеальная сочная грудь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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