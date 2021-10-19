Алсу в костюме канареечного цвета с брюками палаццо появилась на премии «ТЭФИ-Kids»

Певица стала гостьей на премии, где выступила с одной из самых известных детских колыбельных песен.

Алсу уже много лет выступает на сцене. В начале 2000-х она была очень популярна. И это не удивительно, так как уже в 17 лет певица выступила на «Евровидении». Теперь она является мамой троих детей, которых подарила мужу Яну Абрамову. Артистка старается быть на одной волне с дочками Микеллой и Сафиной. Она снимает с ними ролики и даже порой одевается в молодежном стиле.

На днях Алсу приняла участие в шоу «Дуэты», где выступила с Микеллой. Тогда певица подчеркнула стройные ноги мини-платьем. А накануне она сопроводила дочку на премию «ТЭФИ-Kids». Артистке предложили выступить на сцене, исполнив одну из знаменитых колыбельных песен. Алсу для такого случая облачилась в костюм канареечного цвета с брюками палаццо. Туфли на каблуке дополнили лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие также были очарованы ее исполнением песни «Спят усталые игрушки». Артистка получила множество комплиментов. «Ой, какая яркая», «Почему Алсу идет все?», «Такая стильная», «Очень красивый образ и в тему», «Мне нравится ее вкус и стиль», «А Микелла вами любовалась из зала», «Какая хорошенькая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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